В Алтайском крае стали реже болеть и умирать от туберкулеза

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В России сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. Наш регион в этом плане не исключение. В сравнении с 2015 годом смертность от туберкулеза снизилась в 3,2 раза, заболеваемость – в 2,3 раза.

Во фтизиатрической службе Алтайского края в прошлом году произошли структурные изменения. В состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли 4 противотуберкулезных диспансера – Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский и 2 туберкулезных больницы – Шелаболихинская и Лебяженская.

Как пояснили в Минздраве региона, централизация службы позволила сделать более доступными диагностику и лечение туберкулеза вне зависимости от места проживания пациентов.

Фото: zdravalt.ru

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Автор: vizitka01

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