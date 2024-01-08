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В Алтайском крае стало больше многодетных семей

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В таких семьях в регионе воспитывается больше 110 тысяч детей

В Алтайском крае стало больше многодетных семей

Фото: pxhere.com

Количество многодетных семей растет в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

В 2022 году в регионе было 32 336 многодетных семей, в которых воспитывалось около 109 тысяч детей. В 2023 году число таких семей выросло до 32 854 и более чем 110 тысяч детей.

Напомним, что с 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Сделать это можно через портал “Госуслуги”, предоставив ряд документов.

горняк

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