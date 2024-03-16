В Алтайском крае стартовал второй день голосования на выборах президента России

Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера

Выборы президента / Фото: amuc.ru

16 марта в 8 утра в Алтайском крае начался второй день голосования на выборах президента России. В регионе открылся 1701 избирательный участок, в том числе 273 – в Барнауле. Проголосовать можно до 8 часов вечера.

За 15 марта явка избирателей в регионе составила 20,27% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С использованием бумажного бюллетеня проголосовал 299 021 избиратель. Свою волю изъявили в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк. При помощи ДЭГ голосовали депутаты АКЗС – Денис Голобородько, Максим Банных, Татьяна Ильюченко, Сергей Писарев, Николай Данилин, Дмитрий Рождественский.

В целом по стране на 20:30 15 марта проголосовала треть избирателей – 33,45%. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин также отдал свой голос – он сделал это дистанционно.

Финальным днем выборов станет воскресенье, 17 марта. Напомним, в списке кандидатов значатся четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

горняк



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