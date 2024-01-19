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В Алтайском крае судебные приставы помогли найти 147 разыскиваемых лиц

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18 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Судебные приставы оказали содействие в установлении 147 лиц, находящихся в розыске. Об этом стало известно от пресс-службы алтайских приставов.

Помимо прочего, в 2023 году за нарушения общественного порядка в зданиях судов судебными приставами составлено 1 452 административных протокола по ст. 17.3 КоАП РФ.

Также, кроме обеспечения безопасности в зданиях судов в должностные обязанности судебных приставов входит обеспечение безопасности участников исполнительных действий. За нарушение ст. 17.8 КоАП РФ в 2023 году составлено 914 административных протоколов.

В результате работы судебных приставов предотвращен пронос более 8 тысяч запрещенных предметов.

Фото: logos44.ru

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Автор: vizitka01

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