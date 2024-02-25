В Алтайском крае участились проверки по подмене трудовых отношений самозанятостью

Некоторые работодатели специально сотрудничают с самозанятыми в целях экономии, но не все четко соблюдают закон

Офисные работники / Фото: unsplash.com

Налоговая служба стала чаще проверять предприятия, которые работают с самозанятыми по причине возможной подмены трудовых отношений. Чтобы не платить 30% страховых взносов и 13% НДФЛ, некоторые работодатели закрывают штатные должности самозанятыми, сообщает “Business FM Барнаул”.

По закону самозанятые платят налог на профессиональный доход – он составляет 6% для работы с юридическими лицами. Поэтому с точки зрения экономии компаниям выгоднее под видом оплаты услуг работать с этой категорией трудящихся.

В Алтайском крае контролировать это направление начали в 2022 году. Тогда обнаружили 200 человек, попавших в зону риска. В 2023-м их число сократилось наполовину. А на 1 января 2024 года в регионе насчитывалось 48 организаций с рисками, которые имели 130 самозанятых, рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.

“Но в зоне прямого риска у нас 14 организаций и 17 человек. Прямые риски – это то, что организации запрещено применять труд самозанятого, если он раньше работал в этой организации. Если человек работал в этой организации ранее, то два года компания не может использовать его труд как самозанятого. При выявлении таких фактов мы предлагаем предприятию уточниться и представить сведения о выплате доходов по ставке 13% и плюс страховые взносы с него”, – отметила она.

Для тех же организаций, которые не реагируют на доводы УФНС, будет назначена выездная проверка “уже с другими последствиями и санкциями в виде доначисления налога, штрафа и пени”. Чаще всего подобные ситуации происходят в сфере строительства, различных услуг, общепита, торговли и клининга, добавила Смирнова.

Горняк22



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