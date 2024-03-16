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В Алтайском крае усилили безопасность на избирательных участках

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В качестве одной из мер поставили по полицейскому у каждого КОИБа

В Алтайском крае усилили безопасность на избирательных участках

Выборы президента в Алтайском крае / Фото очевидца / amic.ru

На избирательных участках по Алтайскому краю усилили контроль за безопасностью, сообщил amic.ru наблюдатель на выборах президента.

“На участках по Алтайскому краю усилили контроль за безопасностью. Теперь возле оператора КОИБа, который помогает голосовавшим опустить свой бюллетень в КОИБ и урны для голосования, поставили полицейских – по одному на каждый КОИБ. Это связано с вчерашними инцидентами, которые произошли в России (поджог, зеленка)”, – рассказал наблюдатель.

По его информации, стражи порядка будут внимательно следить за тем, чтобы голосовавшие “ничего не вытворили”, пока оператор КОИБа рассказывает, как правильно опустить бюллетень в урну. Помимо этого, безопасность усилили и на входе в избирательные участки, где полиция проверяет у граждан сумки.

15 марта, в первый день голосования, в нескольких регионах злоумышленники портили бюллетени – заливали их чернилами и зеленкой. Также были зафиксированы случаи поджога стационарных ящиков для голосования. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев в связи с этими инцидентами призвал усилить безопасность на участках.

новости Локтевский

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