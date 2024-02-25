В Алтайском крае усилят патрулирование лесов для профилактики пожаров

Как отметил Томенко, власти изучают, как шла борьба с возгораниями в лесах в предыдущие годы, и делают выводы

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество патрулирований лесов в 2024 году для профилактики пожаров возрастет на треть, 6 тысяч до 8 тысяч, а объем авиационной разведки вырастет почти на 10% – с 600 до 650 летных часов. Об этом в интервью “Вести-Алтай” рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона рассказал, что в конце прошлого года на лесных участках дополнительно создали три пожарных резервуара для заправки водой техники. В этом году создадут еще два. Кроме того, лесопожарной техникой усилили группировки лесопожарных формирований юго-западной части края. По словам Томенко, эти меры в плане основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2024 года.

Глава региона напомнил, что прошлый год был сложным с точки зрения природных пожаров. Произошло несколько крупных лесных пожаров, которые было невозможно предотвратить. Сопровождались они крайне неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер, жара, сухость. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23 тысячи гектаров, тогда как в 2022 году она была в два раза ниже — 10 тысяч гектаров. При этом количество пожаров в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось в два раза.

“Мы делаем выводы о том, как шла борьба с пожарами в предыдущие годы, особенно в 2023 году. На этом основании делаем шаги по совершенствованию всей системы. Из 276 пожаров, которые были в крае в прошлом году, в первые сутки обнаружены 256. То есть, 90% пожаров потушены в самом начале. Те немногие крупные пожары, с которыми погода не давала бороться, осложнили ситуацию в регионе. Поэтому этот вопрос всегда в зоне моего внимания, правительства края, регионального Министерства природных ресурсов и экологии при взаимодействие с федеральными структурами”, – заключил Томенко.

город Горняк



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