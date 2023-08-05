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В Алтайском крае установят памятники участникам СВО

редактор01 mins

Документ об этом подписал губернатор

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление “Об увековечении памяти о погибших участниках специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации”.

Документ рекомендует муниципалитетам устанавливать бронзовые бюсты Героям РФ, погибшим в ходе СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных территориях.

Эскизы нужно будет согласовывать с региональным Минкультом, а субсидировать установку мемориалов глава региона поручил краевому Минфину.

Ранее Виктор Томенко заявил, что в Алтайском крае восстановят 60 памятников Великой Отечественной войне.

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