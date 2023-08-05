В Алтайском крае установят памятники участникам СВО
Документ об этом подписал губернатор
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление “Об увековечении памяти о погибших участниках специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации”.
Документ рекомендует муниципалитетам устанавливать бронзовые бюсты Героям РФ, погибшим в ходе СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных территориях.
Эскизы нужно будет согласовывать с региональным Минкультом, а субсидировать установку мемориалов глава региона поручил краевому Минфину.
Ранее Виктор Томенко заявил, что в Алтайском крае восстановят 60 памятников Великой Отечественной войне.