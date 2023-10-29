В Алтайском крае возник дефицит зимней резины редких размеров
Шины диаметром 19-22 дюймов не изготавливают в России
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов, пишет “Толк”.
В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.
В итоге водители массово покупают шины этих диаметров, создавая дефицит.
Еще одна причина нехватки связана с КНР – оттуда данная резина доходит до российских магазинов лишь ближе к ноябрю, в самый разгар сезона.
Причем в Китае такие шины даже не шипуют, это доделывают в РФ. Также китайская резина не совсем подходит под сибирские морозы: в холода она дубеет и не амортизирует.
Ранее в Барнауле подскочил спрос на услуги шиномонтажа. В некоторых автосервисах поменять резину можно только в порядке живой очереди.
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