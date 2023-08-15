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В Алтайском крае введут режим ЧС из-за засухи

редактор01 mins

Мера позволит смягчить последствия неблагоприятной погоды для хозяйств, отметил губернатор Томенко

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что из-за засухи на территории региона введут режим чрезвычайной ситуации. В своем Telegram-канале он отметил, что такая мера позволит смягчить последствия неблагоприятных природных условий для хозяйств.

Глава региона рассказал, что засушливая погода с апреля по август привела к сложной обстановке на наших сельскохозяйственных полях. В начале июня были установлены температурные рекорды, а суховей, почвенная и атмосферная засуха в большей или меньшей степени коснулась всех районов. Это отразится и на урожае, и на заготовке кормов, подчеркнул Томенко.

“Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС”, – написал губернатор.

Предварительные данные мониторинга Минсельхоза Алтайского края свидетельствуют, что в особо плачевном состоянии находятся кормовые угодья в степных районах. Ранее режим ЧС ввели в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде. Сложная ситуация и на других территориях, в том числе в Павловском, Завьяловском и Тогульском районах. 

Томенко отметил, что режим ЧС поможет смягчить последствия засухи для хозяйств Алтайского края. Речь идет о возможной пролонгации кредитов, выплатах в рамках договоров и страховании урожая. 

“Поручил краевому Минсельхозу и главам всех муниципальных образований продолжать вести системный мониторинг ситуации. Где это потребуется – будем вводить дополнительные меры поддержки”, – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что опыт работы в самых сложных ситуациях у властей есть и погода уже не в первый раз испытывает регион на прочность. Ситуация остается на его личном контроле.

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