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В Алтайском крае введут спецрежим для дронов-беспилотников

редактор01 mins
В Алтайском крае введут спецрежим для дронов-беспилотников

Наш регион вошёл в число 12 регионов страны, в которых в сентябре планируют ввести специальный экспериментальный правовой режим для дронов-беспилотников. Их разработка поручена Минэкономразвития России.

С введением этого режима на территории региона может осуществляться беспилотная доставка грузов, проведение аэрофотосъёмки, а также применение агродронов, беспилотников для поиска очагов и тушения лесных пожаров.

Напомним, сейчас в 60 регионах страны действует полный запрет на полёты беспилотников. Ожидается, что исключением из этого списка станут Алтайский и Ставропольский края, Татарстан, Новосибирская, Саратовская, Волгоградская, Нижегородская, Ульяновская и ещё ряд областей.

В Минэкономразвития рассматривают список организаций, которые получат право на эксплуатацию дронов. Пока из 12 регионов поступили данные только от 25 компаний.

©Вести Алтай
Фото иллюстративное

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