В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Восемь муниципальных образований уже работают в режиме ЧС

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В Алтайском крае из-за непогоды принято решение о введении режима повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

“Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций”, – написал Томенко.

Восемь муниципальных образований края на данный момент уже работают в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Барнаул. Отмечается, что при необходимости режим ЧС введут и в других муниципалитетах.

Напомним, что накануне с трасс в Алтайском крае сняли ограничения, связанные с непогодой.

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