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В Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Целевой показатель составляет 780 тысяч “квадратов”

Фото: unsplash.com

По итогам января-сентября 2023 года ввод жилья в Алтайском крае составил 688,9 тысячи квадратных метров, сообщили в Минстрое региона.

Тем самым установленный федеральным ведомством целевой показатель в 780 тысяч “квадратов” выполнен уже на 88,3%.

Общий объем введенного многоквартирного жилфонда составил 210 тысяч квадратных метров. Еще 478,8 тысячи “квадратов” ввели индивидуальные застройщики.

Ранее стало известно, что в России в третьем квартале текущего года выросли спрос и цены на аренду жилья.

горняк

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