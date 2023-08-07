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В Алтайском крае выделят дополнительные 40 млн рублей на развитие учреждений культуры

редактор01 mins

Средства пойдут на продолжение ремонта в библиотеке имени Шишкова, на покупку автобуса для ансамбля “Алтай”, а также обновление костюмов и оборудования для коллективов филармонии

Фото: amic.ru

В Алтайском крае выделят дополнительные 40 млн рублей на развитие учреждений культуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Он отметил, что средства пойдут на продолжение ремонта в библиотеке имени Шишкова, на покупку автобуса для ансамбля “Алтай”, а также обновление костюмов и оборудования для коллективов филармонии.

Губернатор напомнил, что всего за пять лет в Алтайском крае значительно увеличили бюджет на развитие сферы культуры – почти до 3 млрд рублей. Деньги идут на ремонт и строительство объектов – с 2018 года в порядок привели около 300 зданий. Это и сельские ДК, и краевые учреждения.

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