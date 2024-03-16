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В Алтайском крае явка на выборах президента на 15:00 16 марта составила 32,69%

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Проголосовали 482 503 жителя

В Алтайском крае явка на выборах президента на 15:00 16 марта составила 32,69%

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

Явка избирателей в Алтайском крае на выборах президента России на 15:00 16 марта составила 32,69%. Свой голос отдали уже 482 503 избирателя, сообщили в избирательной комиссии региона.

“Явка составила 32,69% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования”, – говорится в сообщении.

В тройку лидеров по числу проголосовавших избирателей вошли ЗАТО Сибирский (явка 70,9%), Алейский район (62%) и муниципальный округ Суетский район (55,7%). Отметку в 50% перешагнули Заринский (52,9%), Тюменцевский (51,6%) и Кытмановский (50,6%) районы.

Инфографика: amic.ru

Выборы президента России впервые проводятся течение трех дней (с 15 по 17 марта) и с использованием дистанционного электронного голосования – оно доступно примерно в трети регионов страны, в том числе и в Алтайском крае.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

новости Локтевский

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