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В Алтайском крае за неделю резко снизилось число пострадавших от клещей

редактор01 mins

От укусов этих членистоногих в 2023 году пострадали уже более 7 тысяч жителей региона

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 128 жителей Алтайского края. Это почти в два раза меньше, чем неделей ранее, когда в поликлиники с аналогичной жалобой обратились 223 человека. 

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 7003 укушенных, в том числе 1841 ребенок.

В Барнауле зарегистрировали 2467 пострадавших, из них 387 детей.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе наблюдается спад активности клещей, но при вылазках на природу по-прежнему стоит быть осторожными, так как опасность пострадать от этих членистоногих сохранится в течение всего теплого времени года.

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