В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

В регионе теперь действуют только две ледовые трассы
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
В Советском районе Алтайского края закрыли ледовую переправу, соединяющую село Шульгинка и поселок Амурский через Катунь. Такое распоряжение подписала районная администрация.
Как сообщили в МЧС региона, на сегодня в крае действуют только две ледовые трассы – в Каменском и Шелаболихинском районах. Как долго они еще будут доступны, в ведомстве не уточнили.
Ранее замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер рассказал, почему ледоход в этом году может начаться позже обычного.
новости Локтевский
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