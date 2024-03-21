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В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

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В регионе теперь действуют только две ледовые трассы

В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

В Советском районе Алтайского края закрыли ледовую переправу, соединяющую село Шульгинка и поселок Амурский через Катунь. Такое распоряжение подписала районная администрация.

Как сообщили в МЧС региона, на сегодня в крае действуют только две ледовые трассы – в Каменском и Шелаболихинском районах. Как долго они еще будут доступны, в ведомстве не уточнили.

Ранее замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер рассказал, почему ледоход в этом году может начаться позже обычного.

новости Локтевский

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