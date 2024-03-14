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В Алтайском крае закрыли ледовую переправу в селе Быстрый Исток

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Из-за теплой погоды трасса не соответствует дорожным нормам

В Алтайском крае закрыли ледовую переправу в селе Быстрый Исток

Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

В Быстроистокском районе Алтайского края с 14 марта закрыли ледовую переправу через Обь между селами Быстрый Исток и Акутиха.

Как сообщили в МЧС региона, это сделали из-за слишком теплой погоды.

О закрытии других ледовых трасс в ведомстве пока не объявляли, но, вероятно, это сделают уже в ближайшие дни.

Ранее в Гидрометцентре региона рассказали, как аномальная зима может осложнить паводок в Алтайском крае.

новости Локтевский

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