В Алтайском крае запечатлели радугу. Видео

Необычное явление засняли на видео утром 16 марта

Радуга в Алтайском крае / Кадр: телеграм-канал “Лисица о лесе”

Радуга по пути в село Троицкое Алтайского края украсила небо утром 16 марта, рассказала пресс-секретарь “Алтайлеса” Ольга Лисица в телеграм-канале.

“Интересно, радуга зимой — это тоже радуга называется?” — спросила она.

По-научному зимняя радуга называется гало. Оно имеет форму круга, кольца, дуги, столба или “алмазной пыли”. Обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг мощных источников света.

Есть разные типы гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км.

город Горняк



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