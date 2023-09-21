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В Алтайском крае заявки на работу в такси подали 500 человек, пять юрлиц и одно ИП. - ГОРНЯК22
21.09.2023

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В Алтайском крае заявки на работу в такси подали 500 человек, пять юрлиц и одно ИП.

ГОРНЯК2201 mins

Напомним, что вступил в силу новый закон о такси.

Теперь перед началом работы водителю нужно получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Заявление подаётся по месту жительства. Если у водителя заключен трудовой договор с перевозчиком, разрешение можно не получать, так как это забота перевозчика.

Заявление примут в Минтрансе края, в любом офисе МФЦ либо удалённо через портал госуслуг.

В случае возникновения проблем таксистам готовы помочь специалисты сектора легкового такси краевого Минтранса.

Справки по телефонам в Барнауле 509-122 и 509-124.

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