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В алтайском МЧС рассказали, как уберечь стога сена от пожара

редактор01 mins

Гражданам не следует складировать сено в одном месте, курить вблизи стога и оставлять детей без присмотра рядом с кормами

Фото: unsplash.com

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю обратились к фермерам региона в целях предупреждения об опасности пожаров при заготовке кормов и озимых культур. Соответствующее опубликовано пресс-службой ведомства опубликовали на сайте.

В первую очередь, спасатели рекомендуют расположить стог сена далеко от дома — на расстоянии в 50 метров от жилых строений и 20 метров от линии электропередач. Такое размещение в случае пожара позволит ограничить распространения огня в случае пожара. Также рекомендуется устраивать минерализованные полосы при скидывании сена в поле. 

Гражданам не следует складировать сено в одном месте, курить вблизи стога и оставлять детей без присмотра рядом с кормами. Если возгорание произошло, то нужно как можно быстрее вызвать спасателей, экстренно забросать горящий стог сена землёй и попытаться переместить его дальше от строений.

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