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В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

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А вот Дмитрий Коровин продолжает оставаться в статусе и.о. и не получает назначение

В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

Фото: Минтранс Алтайского края

В Министерстве транспорта Алтайского края появился новый заместитель, отвечающий за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения. Как следует из информации на сайте ведомства, им стал Виктор Букатов. До этого в Министерстве транспорта было всегда два заместителя министра.

До этого 33-летний Букатов руководил “Горно-Алтайавтодором”. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности “Автомобильные дороги и аэродромы”. До нынешнего назначения также занимал должность заместителя начальника “Горно-Алтайавтодора” по капитальному строительству и ремонту.

Что касается других замов министра Антона Воронова, то Александр Мошкин возглавил отдел правовой работы и конкурсных процедур. До этого именно он отвечал за дорожную отрасль региона.

А вот один из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края – Дмитрий Коровин – до сих пор работает в статусе исполняющего обязанности министра. Он продолжает отвечать за развитие транспорта. Источники amic.ru утверждают, что с переназначением Коровина на должность не все так просто.

Что касается Антона Воронова, то его переназначили на должность министра транспорта Алтайского края в октябре 2023 года.

горняк

Источник

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