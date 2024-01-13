В алтайском селе Березовка появилась сотовая связь и быстрый интернет

Нужное оборудование поставили при содействии губернатора Виктора Томенко

Фото: Минцифры Алтайского края

В селе Березовка Тюменцевского района Алтайского края появилась современная сотовая связь и быстрый интернет. Населенный пункт при этом даже не попал в программу “Устранение цифрового неравенства 2.0”.

Как рассказали в Минцифры региона, сельчане обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко на прямой линии. Он, в свою очередь, решил этот вопрос совместно с районной администрацией и оператором “Билайн”.

В итоге уже 12 января в Березовке запустили базовую станцию, а также оформили SIM-карты для местных жителей.

В конце ноября 2023 года сообщили, что за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.

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