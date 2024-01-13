Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В алтайском селе Березовка появилась сотовая связь и быстрый интернет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Нужное оборудование поставили при содействии губернатора Виктора Томенко

В алтайском селе Березовка появилась сотовая связь и быстрый интернет

Фото: Минцифры Алтайского края

В селе Березовка Тюменцевского района Алтайского края появилась современная сотовая связь и быстрый интернет. Населенный пункт при этом даже не попал в программу “Устранение цифрового неравенства 2.0”.

Как рассказали в Минцифры региона, сельчане обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко на прямой линии. Он, в свою очередь, решил этот вопрос совместно с районной администрацией и оператором “Билайн”.

В итоге уже 12 января в Березовке запустили базовую станцию, а также оформили SIM-карты для местных жителей.

В конце ноября 2023 года сообщили, что за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

13.01.2024

 Интересное

Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

13.01.2024

 Интересное

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

 Интересное

Паника и давка. Сотрудники сгоревшего склада Wildberries рассказали о пожаре

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6,5 млн рублей продают однушку в дoмe бизнec-клacса

13.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае могут наблюдаться временные перебои с телерадиосигналом

13.01.2024

 Интересное

Елку на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 14 января

13.01.2024

 Интересное

На Алтайский край надвигается шторм с резким похолоданием

13.01.2024

 Интересное

Алтайский арахнолог нашел на Суматре Ужасноглазого паука

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix