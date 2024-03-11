В АлтГПУ отметили Международный женский день

Первый вуз Алтая отметил Международный женский день – 8 марта. В актовом зале на праздничном концерте собрались студенты, преподаватели и гости нашего университета. Этот день – возможность напомнить о том, что женщины играют важную роль в жизни каждого. «Они очаровательны, загадочны и неповторимы…»: именно такими словами ведущий Егор Лоташ описывает представительниц прекрасного пола.

По традиции событие началось гимном Российской Федерации в исполнении сводного хора АлтГПУ. В этот день поздравляли гостей коллективы творческого объединения «МОЛОДЁЖка»: ансамбль народного танца «Фантазия», вокальная группа «Нон-стоп», вокально-хореографический коллектив «Вольта», спортивно-хореографический коллектив «Дивы грации», ансамбль народной песни «Сказ», студия современной хореографии «Вива данс» и студия современного танца «Иллюзия».

«На концерте, посвященном такому прекрасному дню, мы старались показать всю нежность, красоту и лёгкость, которую таит в себе этот праздник. Зал был очень тёплый, атмосферный. Дарить людям эмоции и улыбки – это главное для каждого артиста», – поделилась Олеся Ефименко, студентка 4 курса института психологии и педагогики, а также староста ССХ «Вива Данс». «Такое событие в нашем университете является неотъемлемой частью. Отмечая Международный женский день, мы выражаем признательность прекрасным дамам и вдохновляем их на новые свершения», – рассказал Лев Крюков, студент 1 курса института филологии и межкультурной коммуникации.

Международный женский день в Первом вузе Алтая – это не только повод для празднования, но и напоминание о важности женщины. Это день, когда каждая девушка может почувствовать себя особенной и ценной! Текст Анны Ратиёвой, фото Василисы Колесниковой и Алины Лаптевой, студенческий медиацентр “ZOOM”

Взято отсюда.

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