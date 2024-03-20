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В АлтГПУ подвели итоги работы региональной делегации на Всемирном фестивале молодежи

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В АлтГПУ подвели итоги работы региональной делегации на Всемирном фестивале молодежи

В Алтайском государственном педагогическом университете прошел круглый стол «Содружество и сотрудничество: новый путь». В программе приняли участие представители делегации Алтайского края на Всемирном фестиваля молодежи – участники и волонтеры.

С приветственным словом к присутствующим обратилась Ксения Николаевна Зимина, заместитель начальника Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края:

«Мы с вами достойно провели время на этом фестивале. Тот заряд, те эмоции, которые мы там получали, как будто перерождали нас. Сегодня мы на гостеприимной площадке Алтайского педуниверситета, и я хочу поздравить вас с этим праздником нашей встречи! Пусть это будет замечательной традицией. Давайте встречаться чаще, ходить друг другу в гости. И тогда мы с вами начнём будущее вместе, будем его вместе развивать».

В рамках встречи были подведены итоги работы делегации Алтайского края на Всемирном фестивале молодежи. Поговорили о позиционировании нашего региона на масштабном событии, о том, как ВФМ трансформировал каждого, об образовательной программе, работе волонтеров фестиваля, международной коммуникации и сотрудничестве в разных сферах, о новых векторах дружбы между странами, вовлечении иностранных участников ВФМ в российские мероприятия и обмене опытом и практиками по организации работы с молодежью. Также участники и волонтеры фестиваля поделились своими личными впечатлениями.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи – это масштабное молодежное событие международного уровня, которое проходило с 1 по 7 марта на Федеральной территории «Сириус». Фестиваль принял 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Взято отсюда.

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