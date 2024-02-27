В АлтГПУ прошла встреча социально-просветительского проекта «Крылья профессии»

20 февраля в педуниверситете прошла первая встреча студенческой молодежи и педагогов-наставников в рамках социально-просветительского проекта «Крылья профессии». Проект реализуется с 2017 года Алтайским государственным педагогическим университетом совместно с Клубом лауреатов премии губернатора Алтайского края имени Степана Павловича Титова.

Студенты института истории, социальных коммуникаций и права, института психологии и педагогики, института информационных технологий и физико-математического образования и магистранты института дополнительного образования встретились с Александрой Ивановной Гончаровой, заслуженным учителем Российской Федерации, руководителем Поспелихинского отделения Российского географического общества, лауреатом премии имени Титова 2009 года, и Ольгой Владимировной Такмаковой, членом союза писателей России, Почетным работником общего образования Российской Федерации, заведующим Центра развития ребенка-детский сад №57 «Аленушка» города Рубцовска. Встреча прошла в дружеской, лирической атмосфере.

Александра Ивановна Гончарова – учитель истории, и 50 лет посвятила сельской школе. Она рассказала о своих первых годах работы, о людях, оказавших влияние на выбор профессии и её становление в ней, об увлечениях, ставшими частью большой педагогической жизни.

Ольга Владимировна Такмакова поразила всех своими лирическими и юмористическими стихами, рассказом о профессиональном становлении себя как педагога, о важной роли любимого дела в жизни человека-учителя и особом отношении к своим ученикам.

Взято отсюда.

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