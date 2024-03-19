В АлтГПУ прошли семейные соревнования «Лыжные Забавы»

16 марта на лыжной базе педагогического университета прошло физкультурно-спортивное мероприятие «Лыжные забавы» для семей преподавателей, сотрудников и студентов педагогического университета. Несмотря на не самые простые погодные условия, студёный весенний ветер, спортивные семьи приняли активное участие в соревнованиях. К участию в нём подключились даже две семьи отдыхающих, не являющихся работниками АлтГПУ.

Соревнования начались с построения, исполнения Гимна Российской Федерации с поднятием флага. Поприветствовали участников директор института физической культуры и спорта Олег Васильевич Баянкин и заведующий кафедрой спортивных дисциплин Виктор Леонидович Крайник. Главный судья соревнований Виталий Николаевич Платонов рассказал спортсменам какие состязания их ожидают и ознакомил с правилами.

После яркого и зажигательного флешмоба от студии современной хореографии «Вива Данс» семьи отправились на «Лыжную прогулку», включающую преодоление дистанции 1 км, сразу после этого – на креативное преодоление спусков, затем – определять самых метких, бросая мячи в цель. Следующий конкурс под названием «Юкигассен» предполагал эстафеты на тюбингах с захватом маленьких флажков и главного флага. Завершающим конкурсом стало «Ведение мяча на лыжах». Сначала эти состязания был рассчитаны только на глав семейств, но, по ходу соревнования, учитывая установившееся задорное настроение, активное участие в нём приняли и дети.

Пока судьи подсчитывали итоговые баллы, определяя призёров и победителей состязаний, участники угощались сладостями и горячим чаем. Каждая семья получила памятный приз – яркие футболки с логотипом Года семьи и Алтайского государственного педагогического университета, а также сладкие призы. Дополнительно призёрам и победителям соревнований были вручены кубки.

Самыми активными оказались семьи Ивановых, Веберов, Воробьёвых, Кузнецовых и Баженовых. При этом семья Баженовых была представлена своим полным составом в количестве шести человек из трёх поколений – Надежда Анатольевна, Константин Олегович, Елена Никитична, Тимофей, двойняшки Соня и Маша.

Взято отсюда.

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