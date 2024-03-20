В АлтГПУ прошли соревнования по баскетболу 3х3

19 марта прошли соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек педагогического университета в рамках проведения «Фестиваля спорта», посвященного Всемирному дню здоровья. В состязаниях приняли участие команды лингвистического института, института психологии и педагогики, института истории, социальных коммуникаций и права, института информационных технологий и физико-математического образования.

В равной борьбе среди юношей сильнейшими оказались студенты ИИСКиП, второе место у студентов ИИТиФМО и третье место завоевала команда ИПиП. У девушек залото за ИИТиФМО, вторыми стали студентки ЛИИН и на третьем месте ИИСКиП.

Лучшими игроками стали: Максим Макушин (ИИСКиП), Кристина Адыякова (ИИТиФМО).

По итогам прошедших соревнований по виду спорта «Баскетбол 3х3» в общекомандном зачете (юноши, девушки) на первом месте ИИТиФМО, на втором – ИИСКиП, на третьем – ИПиП.

Судьи соревнований – Максим Сергеевич Терентьев, старший преподаватель кафедры физического воспитания, Даниил Анозин, студент 1 курса ИФКиС

Поздравляем и желаем крепкого здоровья и дальнейших спортивных успехов!

Фото Ирины Михайловой, студенческий медиацентр «ZOOM»

Взято отсюда.

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