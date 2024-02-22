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В АлтГТУ откроется фотовыставка «Вечная слава Героям»

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В АлтГТУ откроется фотовыставка «Вечная слава Героям»

22 февраля в 13 часов в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова откроется выставка, посвященная уроженцам Алтайского края, Героям Советского союза, обладателям медали «Золотая звезда».

Всего на выставке будет представлено около 20 портретов Героев, которые были восстановлены из старых фотографий с помощью компьютерной графической обработки студентами и преподавателями кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Фотографии установлены в холле третьего этажа главного корпуса университета (пр. Ленина, 46). Приглашаются все желающие на открытие выставки.

Взято отсюда.

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