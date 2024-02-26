В АлтГТУ открылась выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова открылась выставка, посвященная уроженцам Алтайского края, Героям Советского союза, обладателям медали «Золотая звезда».

Всего на выставке представлено около 20 фотографий портретов героев, которые были восстановлены из старых фотоснимков с помощью компьютерной графической обработки студентами и преподавателями кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

По словам заведующего кафедрой изобразительного искусства Сергея Прохорова , с особенным трепетом и от чистого сердца отнеслись к этой работе и студенты, и преподаватели кафедры: «В каждой семье есть свой герой. У меня отец и мать были фронтовиками. Мы даже и не подозревали, что эта работа станет настолько масштабной. К нам поступил материал, который был не самого лучшего качества: это газетные фотографии, и групповые фотографии с очень мелким изображением людей. Но, благодаря техническим средствам, компьютерной графике и кропотливой работе у нас получилось их реставрировать, сделать в едином ключе, чтобы они были качественными и красивыми».

Под каждым портретом размещен Q-код с информацией о герое.

Как отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков , у этого проекта обязательно будет продолжение: «Мы интернациональный вуз. У нас учится много ребят из стран СНГ. У всех у нас одна история. Иностранные студенты приносят свои фотографии дедушек и прадедушек, которые боролись с фашизмом. В институте архитектуры и дизайна восстановят все принесенные снимки. Выставка будет постоянно пополняться».

Ректор пригласил всех желающих приносить фото своих участников войны.

Выставка размещена в холле третьего этажа главного корпуса университета.

Взято отсюда.

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