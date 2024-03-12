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В АлтГТУ пройдут игры КВН

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В АлтГТУ пройдут игры КВН

½ финала открытой студенческой Лиги КВН АлтГТУ «Политех- Алтай» пройдет 15 марта в 15 часов в концертном зале АлтГТУ.

Играют:

-Команда «Левое полушарие» (Бийский технологический институт АлтГТУ)

-Команда «Мы только спросить» (Бийский технологический институт АлтГТУ)

-Команда «Занесло» (Центр детского творчества, Заринск)

-Команда «Просто пацаны» (Центр детского творчества, Заринск)

-Команда «Фазанята» (Политехнический техникум, Заринск)

-Команда «Красивое» (Сборная Рубцовского индустриального института АлтГТУ)

-Команда «Сборная строительного» (СТФ АлтГТУ)

-Команда «Снегири» (ЭФ АлтГТУ)

-Команда «Если надо» (ФИТ АлтГТУ)

Центр культурно-массовой работы приглашает зрителей и болельщиков поддержать выступления команд. Вход свободный. Игры сезона проходят при поддержке профкома студентов АлтГТУ.

Взято отсюда.

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