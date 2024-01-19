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В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

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Новое направление подготовки появится в 2024 году

В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

Флаг Японии / Фото: unsplash.com

В 2024 году в Алтайском государственном университете на кафедре востоковедения Института истории и международных отношений откроют новое направление подготовки “Востоковедение и африканистика”. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе вуза.

Здесь студенты будут изучать историю, географию, культуру, экономику и политику Японии, а также два иностранных языка – японский и английский.

“Выпускники смогут работать в МИД и его представительствах, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, стать сотрудниками академических и научно-исследовательских институтов и экспертно-аналитических центров, заниматься туристическо-экскурсионной деятельностью”, – уточнили в классическом университете.

новости Алтайский

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