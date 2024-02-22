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В АлтГУ прошел большой концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Фоторепортаж

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В АлтГУ прошел большой концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Фоторепортаж

21 февраля в концертном зале Алтайского государственного университета состоялся концерт «Во славу Отечества: равнение на Подвиг». Он организован при поддержке Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества». Зрителями стали ветераны войн, их родственники, курсанты и студенты.

  • До концерта в фойе гостей ждала насыщенная программа: выставка макетов вооружения и современного снаряжения, интерактивный тир, выставка средств индивидуальной защиты и средств объективного контроля Гражданской обороны, мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, пистолета Макарова.

    «Очень почетно приветствовать вас в стенах концертного зала Алтайского государственного университета! Мы с радостью поддержали инициативу фонда В.А. Шаманова о проведении такого мероприятия. По-настоящему мирных лет в истории России было очень мало. Наша страна всегда была вынуждена защищать свои интересы и в пределах своих границ, и за ними. Сегодня мы столкнулись с особенной ситуацией – расстреливают российские города, гибнут мирные люди, дети. Лекарством от этого выступает специальная военная операция, которую возглавил наш президент Владимир Путин. А докторами выступают защитники отечества, наши бойцы. Но одной армии не достаточно, все общество должно сплотиться – и мы в университетах понимаем это, мы много внимания уделяем патриотической работе: сохраняем историческую память, собираем средства для участников СВО и членов их семей, наши ребята-юристы оказывают поддержку лицам, вернувшихся с боевых действий в решении трудных жизненных ситуаций и т.д. Тем, кто сегодня на поле боя, хочется пожелать скорой победы, а их близким – терпения и сил. Мирного неба над головой, с праздником вас!» – приветствовал гостей ректор АлтГУ Сергей Бочаров .

    Одна из учредителей фонда В.А. Шаманова Наталья Хан отметила, кто концерт приурочен не только ко Дню защитника Отечества. Он посвящен также подвигу десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии. В феврале 2000 года 90 молодых бойцов предотвратили прорыв бандформирований, двигавшихся для нападения на Дагестан. Этот неравный бой длился около 20-ти часов. Из 90 бойцов шестой роты погибли 84 человека. За проявленное мужество двадцати двум военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

    «Каждое время рождает своих героев. Сегодня мы решили вспомнить нашу шестую роту. Воля к победе, мужественность вырабатывается в памяти тех потомков, которые помнят подвиги. Она заложена в генах нашего народа. Мы видим этот генетический код сегодня в наших бойцах, находящихся на специальной военной операции. Такие концерты, как сегодня – это один из элементов патриотического воспитания, ведь наше будущее – в руках подрастающего поколения. У нас нет другого пути. В Алтайском государственном университете очень много студентов, поэтому мы совместно проводим такие мероприятия», – отметила Наталья Хан.

    Зрителей приветствовал также председатель попечительского совета Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» Артем Шамков:

    «В истории России было много славных страниц, связанных с героическим подвигом воинов и граждан нашей Отчизны. Благодарная память потомков бережно хранит тех, кто сражался и отстаивал свободу и независимость нашей страны в тяжелые времена военных лет. Тех, кто шел под пули во времена Великой Отечественной войны, кто сражался в Афганистане, в Чечне, других горячих точках. Тех, кто вот сегодня в зоне проведения специальной военной операции. И мы, живущие сегодня, обязаны чтить, передавать память о подвигах русского солдата нашей молодежи. Поздравляю с праздником!».

    Открылся концерт показательным выступлением знаменной группы курсантов БЮИ. Свои номера зрителям подарили коллективы Алтайского госуниверситета, других вузов Барнаула, группа «Бачи», а также дети-курсанты Добрыня и Мальвина Кириенко . Все песни, танцы и стихи были посвящены России и ее героям – защитникам Отечества.

    Самым трогательным моментом концерта стало вручение цветов матерям солдат-героев, в разные годы проявили себя в военных операциях.

    Взято отсюда.

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