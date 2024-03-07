В АлтГУ стартовал проект, посвященный 70-летию целины

НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ приступил к реализации научно-просветительского проекта, посвященного 70-летию освоения целинных и залежных земель в СССР.

Старт проекту дала открытая лекция к. и. н. Галины Гряниковой «Едем поднимать целинные и залежные земли нашего края»: от решений Пленума ЦК КПСС к результатам на Алтае», которая прошла 4 марта.

Слушателями стали студенты института истории и международных отношений. Лекция помогла слушателям глубже понять исторический контекст развития целинных земель Алтайского края, оценить значение решений, принятых руководством страны, влияние этих решений на развитие экономики, сельского хозяйства и инфраструктуры Алтая. Стоит отметить огромную роль местных жителей в освоении земель. Из городов и рабочих посёлков Алтайского края «на землю» переехало около 9 тыс. человек. Покоряя целину, люди проявляли волю, труд и упорство. Интересно, что среди покорителей целины было немало школьников, впоследствии награжденных медалью «За освоение целинных земель», — уточнила Галина Гряникова.

В рамках проекта ученые-историки и экономисты АлтГУ проведут еще три открытые лекции, посетить которые могут все желающие. Узнать о темах лекций, а также что еще интересного приготовили организаторы проекта, можно на сайте научно-образовательного центра по ссылке и в соцсетях АлтГУ и НОЦ «Большой Алтай» , следите за публикациями.

Научно-просветительский проект «Целина как социально-экономический проект в истории России: к 70-летию подъема целинных и залежных земель в Алтайском крае» реализует АНО НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Взято отсюда.

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