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В Анапе мужчина проник в детский лагерь и надругался над пятью девочками

редактор01 mins

Одна из пострадавших школьниц приехала в лагерь из Подмосковья, остальные – из ДНР

Фото: unsplash.com

Пять девочек в возрасте от 10 до 13 лет стали жертвами сексуального насилия в детском оздоровительном лагере “Счастливое детство”. Как сообщает ura.ru, инцидент произошел вечером 29 июля в комнате отдыха.

49-летний мужчина, житель Воронежской области, пробрался к девочкам ночью. По словам очевидца, прошел на территорию лагеря, порезав сетку в ванной. Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.

Свидетель рассказал журналистам, что случаи вторжения мужчины на территорию лагеря происходили и раньше. Тогда он якобы воровал телефоны и приставал к детям. В предыдущий раз правоохранителям не удалось его задержать.

СМИ сообщали, что одна из пострадавших школьниц приехала в лагерь из Подмосковья, остальные – из ДНР.

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