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В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

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В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

В Аргентине задержали Людмилу Авдюхину, которая работала директором агентства недвижимости в Барнауле и похитила у клиентов свыше 100 млн рублей. Женщина была объявлена в международный розыск по запросу России.

Год назад из офиса барнаульского «Жилфонда» пропали деньги клиентов, которые они хранили в ячейках на период заключения сделок. Заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск.

Авдюхина приехала в Аргентину в январе прошлого года и все это время меняла адреса, чтобы ее сложнее было найти. Семья переезжала в среднем каждые 60 дней и почти всегда в районе Буэнос-Айреса. Накануне женщину задержали рядом с домом, в котором она жила.

Как пишет местная газета La Nacion, уже находясь в Аргентине, экс-риелтор через подставных лиц якобы делала инвестиции в недвижимость. Кроме того, она готовила и продавала русскую еду в торговое заведение.

По данным местной прессы, дело Авдюхиной передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

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Взято отсюда.

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