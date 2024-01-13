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В Архангельске пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Произошедшее классифицировали как серьезный авиаинцидент

В Архангельске пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: t.me/zmsutskr

В аэропорту Архангельска пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы взлетной полосы, прилетевший с острова Новая Земля. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

“Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Талаги города Архангельска воздушное судно Як-42 сообщением Амдерма 2 – Талаги при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет”, – рассказали в ведомстве.

Следователи начали доследственную проверку на основании уголовной статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил, что аэропорт из-за случившегося был временно закрыт. На борту в момент происшествия были 5 членов экипажа и 54 пассажира. Никто из них не пострадал. Самолет, по предварительным данным, видимых повреждений не получил, но застрял в снегу. Позднее его отбуксировали на стоянку.

Произошедшее классифицировали как серьезный авиационный инцидент. Выяснением его причин займется комиссия Архангельского МТУ.

новости Алтайский

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