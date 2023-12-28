В авангарде военно-патриотического воспитания «Авангард»

В последние дни уходящего 2023 года Алтайский краевой педагогический лицей-интернат пополнился еще одним структурным подразделением – учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Основная площадка «Авангарда» располагается на территории спортивно-учебно-оздоровительного лагеря «Лицейская дача», расположенного в селе Алтайское Алтайского района, где завершается строительство еще одного корпуса с жилыми и учебными помещениями. Дополнительной площадкой стал оздоровительно-туристический лагерь «Фадеев Лог», также расположенный в Алтайском районе, где оборудована полоса препятствий и специальная трасса для отработки навыков горной подготовки.

На базе «Авангарда» будут проводиться пятидневные учебно-полевые сборы для учащихся старших классов общеобразовательных школ Бийского образовательного округа, а также краевые профильные смены. Одномоментно центр принимает около 60 курсантов. Финансирование деятельности центра осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Участники первого пилотного мероприятия смогли протестировать специальное оборудование для отработки навыков огневой и медицинской подготовки, стрельбы в электронном тире. Они окунулись в атмосферу солдатской жизни с изучением общевоинского Устава, основ химической, радиационной и биологической защиты. Использование элементов соревновательности добавило настоящих ярких эмоций.

УМЦ «Авангард» предполагает не только традиционные для таких центров занятия, но и организацию изучения вопросов культурного и исторического наследия России и Вооруженных сил Российской Федерации.

Справочно: «АВАНГАРД» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Армейская воля, атака, напор, гордость, активность – России дозор». Такие центры создаются во всех регионах РФ, начиная с 2019 года, по инициативе Министерства обороны и в соответствии с Поручением Президента РФ с целью реализации передовых педагогических идей и образовательных технологий в сфере начальной военной подготовки (НВП) допризывной молодежи.

Взято отсюда.

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