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В Австрии заявили, что Россия начала вторую воздушную кампанию в зоне СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Австрийский полковник заявил, что зима для Украины может оказаться особенно суровым периодом. По его словам, все признаки указывают на надвигающуюся бурю

Российские военные приступили к осуществлению второй стратегической воздушной кампании в зоне спецоперации. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер, сообщает “Царьград”.

По словам офицера, все признаки указывают на надвигающуюся бурю. Он отметил, что сейчас уже наблюдается значительное количество беспилотников типа “Герань” – более 500 единиц. Столько БПЛА не наблюдалось за предыдущие месяцы.

Также Райснер обратил внимание на возросшее число ударов крылатыми ракетами.

“Русским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас”, – дополнил Райснер.

Полковник считает, что нынешняя зима для Украины может стать особенно суровой.

Ранее о масштабном наступлении на востоке Украины заявлял бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он говорил, что российские войска подготовили сотни новых соединений.

Источник

горняк
горняк22

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