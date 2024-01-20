В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр толчков был зарегистрирован в Ширванском районе
На юго-востоке Азербайджана в Ширванском районе произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
“На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков был зарегистрирован в Ширванском районе”, – сообщили в центре.
По словам очевидцев, землетрясение ощущалось и в некоторых прилегающих районах.
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