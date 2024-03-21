В банаульском микрорайоне выявили два очага бешенства

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Оба эпизоотических очага находятся в городском селе Власиха. Однако на этом случаи выявленных за последнее время в регионе эпизодов бешенства не заканчиваются

В барнаульском городском селе Власиха выявили два очага заболевания бешенством. Указ об установлении карантина опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

Эпизоотические очаги расположены по двум близким адресам на улице Зеленой в личных подсобных хозяйствах. Территория на 700 метров вокруг них объявлена неблагополучной, и на ней, и на самой территории очагов объявлен карантин.

08 ноября, 13:44 Сложно и напряженно. В Алтайском крае оценили проблему бешенства

В 2023 году в Алтайском крае зафиксировали 13 “неблагополучных пунктов” по данному заболеванию. В большинстве случаев бешенство обнаружили у лис

Действовать ограничения будут в течении 60 дней после забоя последнего больного животного и (или) уничтожения последнего трупа больного животного, а также ряда других обязательных мероприятий.

Кроме того, еще два случая бешенства выявили в других районах Алтайского края : в селе Петровка Троицкого района в личном подсобном хозяйстве, а также в ЛПХ в селе Плотава Алейского района.

Напомним, в ноябре 2023 года глава краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров оценивал ситуацию с бешенством в регионе как “сложнонапряженную”. На тот момент на Алтае зафиксировали 12 случаев заболевания.

Взято отсюда.

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