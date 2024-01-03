В баночках из-под горошка: студенты бийского лесхозтехникума делают свечи на СВО

Студенты до Нового года изготовили 96 окопных свечей

Бийские студенты лесхозтехникума плодотворно поработали над сбором посылок бойцам на СВО перед Новым годом, а теперь ведется сбор необходимых вещей для новых поделок.

Как сообщает сайт техникума, к акции «Новогодний подарок солдату» подключились не только студенты, преподаватели и сотрудники техникума, но и неравнодушные жители города. Учащиеся шк.№12 своими руками сделали теплые и душевные новогодние открытки. К этим открыткам в техникуме добавили сладкие и теплые подарки. Были собраны комплекты постельного белья, подушки и более 80 одеял, так же 96 окопных свечей и 3 маскировочные сети.

Фото: КГБПОУ “Бийский техникум лесного хозяйства” Для дальнейших отправок волонтеры примут жестяные банки из-под горошка, кукурузы, для того, чтобы заливать туда воск. Нужны старые колготки для маскировочных сетей, одеяла.

Желательно, чтобы жестяные банки были без зазубрин, открытые ключом (если есть зазубрины, их можно прижать плоскогубцами). Также здесь всегда готовы принять остатки от свечей или кусковой парафин.

В чате главы города Виктора Щигрева поясняется, что одна окопная свеча это и обогрев, и приготовление пищи, и освещение. Для изготовления 50 окопных свечей нужно: 8 кг. парафина; 3 кг. воска; картон; 6 часов работы.

– Такие свечи могут гореть до 6-8 часов, не затухают при сильном ветре. И они очень-очень нужны нашим бойцам. Подойдут банки от овощных и фруктовых консервов (горошка, кукурузы, ананасов, сгущенки) объемом 200 мл. Чистые и несмятые. Только если они открыты ключом. Если банку открыть обычной открывалкой, у банок будет неровный край и об него можно порезаться. Без этикеток, -дали пояснения тем, кто желает помочь делом или материалом.

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Взято отсюда