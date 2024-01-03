В баночках из-под горошка: студенты бийского лесхозтехникума делают свечи на СВО

Студенты до Нового года изготовили 96 окопных свечей
Бийские студенты лесхозтехникума плодотворно поработали над сбором посылок бойцам на СВО перед Новым годом, а теперь ведется сбор необходимых вещей для новых поделок.
Как сообщает сайт техникума, к акции «Новогодний подарок солдату» подключились не только студенты, преподаватели и сотрудники техникума, но и неравнодушные жители города. Учащиеся шк.№12 своими руками сделали теплые и душевные новогодние открытки. К этим открыткам в техникуме добавили сладкие и теплые подарки. Были собраны комплекты постельного белья, подушки и более 80 одеял, так же 96 окопных свечей и 3 маскировочные сети.
Желательно, чтобы жестяные банки были без зазубрин, открытые ключом (если есть зазубрины, их можно прижать плоскогубцами). Также здесь всегда готовы принять остатки от свечей или кусковой парафин.
В чате главы города Виктора Щигрева поясняется, что одна окопная свеча это и обогрев, и приготовление пищи, и освещение. Для изготовления 50 окопных свечей нужно: 8 кг. парафина; 3 кг. воска; картон; 6 часов работы.
– Такие свечи могут гореть до 6-8 часов, не затухают при сильном ветре. И они очень-очень нужны нашим бойцам. Подойдут банки от овощных и фруктовых консервов (горошка, кукурузы, ананасов, сгущенки) объемом 200 мл. Чистые и несмятые. Только если они открыты ключом. Если банку открыть обычной открывалкой, у банок будет неровный край и об него можно порезаться. Без этикеток, -дали пояснения тем, кто желает помочь делом или материалом.
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Взято отсюда