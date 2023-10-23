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В Барнаул приедет выставка-музей “Поезд Победы”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жители и гости города смогут бесплатно увидеть уникальные экспозиции, которые посвящены событиям и вехам Великой Отечественной войны

Фото: сайт проекта “Поезд Победы”

С 25 по 27 октября жители Барнаула смогут посетить экспозицию передвижной выставки-музея, посвященной событиям Великой Отечественной войны “Поезд Победы”. 10 тематических вагонов разместятся на железнодорожном вокзале города.

Жители и гости краевой столицы смогут бесплатно увидеть уникальную выставку. В 2023 году состав пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых. Она призвана напомнить о преступлениях нацистов, а также продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта “Поездпобеды.рф”, пройдя обязательную регистрацию, – она открывается за сутки до прибытия поезда. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого. Посещение выставки для детей младше 6 лет организаторы не рекомендуют.

Отметим, что побывать в поезде можно и виртуально – для этого на сайте проекта представлен 3D-тур. Основными организаторами масштабного просветительского проекта “Поезд Победы” на территории Алтайского края является управление молодежной политики и реализации программ общественного развития.

горняк

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