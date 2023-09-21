Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

В Барнауле 15-летняя девочка спасла парня на остановке. - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Волонтёры Горняка
Что нового на этой неделе у волонтёрского движения “Надежда” нашего Горняка
Новости Алтай
В Барнауле 15-летняя девочка спасла парня на остановке.
Новости Алтай
В Алтайском крае заявки на работу в такси подали 500 человек, пять юрлиц и одно ИП.
Новости Алтай
В Солонешенском районе подросток убил сестру косой
Новости Горняк
В предстоящие выходные резко похолодает и даже может пойти снег Об этом “Толку” сообщили в региональном ЦГМС.
Здоровье
Новости Алтай
А чипы-то вживляли? Куда “исчез” коронавирус и чего теперь опасаются врачи. Видеобеседа.

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1009 News
Новости Горняк221 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

В Барнауле 15-летняя девочка спасла парня на остановке.

ГОРНЯК2201 mins

Сначала упал телефон, следом человек. Вокруг ещё были люди, но они просто стояли. Аня закричала – вызывайте скорую, а сама расслабила галстук, расстегнула ремень и, буквально, разорвала рубашку. И начала реанимировать человека. Этому её научили в школе в Новомоношкино в Заринском районе. Скорая приехала довольно быстро, и десяти минут не прошло. Всё это время она делала искусственное дыхание. Врачи сменили её, и почти сразу парень наконец-то пришёл в себя.

Сейчас он чувствует себя хорошо, писал Ане в соцсетях, благодарил. Но сниматься в сюжете отказался. Девушка поступила на первый курс в Алтайскую академию гостеприимства. На посвящении в студенты, директор колледжа всем учащимся рассказал, какая у них первокурсница Аня Анискина.

@vestialtay

Добавить комментарий

Похожие новости