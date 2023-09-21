В Барнауле 15-летняя девочка спасла парня на остановке. - ГОРНЯК22

Сначала упал телефон, следом человек. Вокруг ещё были люди, но они просто стояли. Аня закричала – вызывайте скорую, а сама расслабила галстук, расстегнула ремень и, буквально, разорвала рубашку. И начала реанимировать человека. Этому её научили в школе в Новомоношкино в Заринском районе. Скорая приехала довольно быстро, и десяти минут не прошло. Всё это время она делала искусственное дыхание. Врачи сменили её, и почти сразу парень наконец-то пришёл в себя.

Сейчас он чувствует себя хорошо, писал Ане в соцсетях, благодарил. Но сниматься в сюжете отказался. Девушка поступила на первый курс в Алтайскую академию гостеприимства. На посвящении в студенты, директор колледжа всем учащимся рассказал, какая у них первокурсница Аня Анискина.

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