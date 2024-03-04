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В Барнауле 20-летний парень украл из кассы фитнес-клуба 38 тысяч рублей

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Ранее молодой человек работал администратором в спортивном зале

В Барнауле 20-летний парень украл из кассы фитнес-клуба 38 тысяч рублей

Тренажерный зал / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали безработного парня, подозреваемого в краже 38 тысяч рублей из кассы фитнес-клуба.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ранее молодой человек 2004 года рождения работал в заведении администратором. В один момент он захотел обокрасть предыдущее место работы и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл деньги, а затем потратил всю сумму на собственные нужды.

На парня завели уголовное дело по статье “Кража”, а также избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как отмечают в полиции, ущерб горожанин собирается возместить.

новости Локтевский

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