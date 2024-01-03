В Барнауле бездомная собака села в автобус, уснула на креслах и вышла на вокзале

Водитель даже не знал, что везет безбилетника
Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле утром 3 января в автобусе № 2 ехал и сладко спал безбилетный пассажир, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.
“Водитель даже не знал, что везет его. Один из пассажиров сказал, что этот четырехлапый пассажир едет с самой Власихи”, – рассказал очевидец.
Никто не ответил, чья эта собака. В итоге безбилетника высадили на вокзале.
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новости Локтевский
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