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В Барнауле бездомная собака села в автобус, уснула на креслах и вышла на вокзале

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Водитель даже не знал, что везет безбилетника

В Барнауле бездомная собака села в автобус, уснула на креслах и вышла на вокзале

Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле утром 3 января в автобусе № 2 ехал и сладко спал безбилетный пассажир, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.

“Водитель даже не знал, что везет его. Один из пассажиров сказал, что этот четырехлапый пассажир едет с самой Власихи”, – рассказал очевидец.

Никто не ответил, чья эта собака. В итоге безбилетника высадили на вокзале.

Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.

новости Локтевский

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