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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле думают над тем, как избежать пробок на новой развязке

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Здесь уже перенесли коммуникации, забетонировали все 94 буронабивные сваи на трех путепроводах, возвели тела семи опор металлического путепровода

В Барнауле думают над тем, как избежать пробок на новой развязке

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com

Власти Барнаула думают над тем, как избежать пробок на транспортной развязке на Змеиногорском тракте. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Специалисты тщательно разрабатывают оптимальные схемы движения для дачного сезона с целью избежать пробок и минимизировать ограничения во время строительства развязки.

“В результате правильного распределения транспорта пропускная способность объекта увеличится до 70 000 автомобилей в день”, – отметил министр транспорта Антон Воронов.

Минтранс Алтайского края планирует интересное световое оформление для новой развязки.

Сейчас подрядчик работает над строительством, готовность объекта составляет 45%. Также специалисты монтируют балки пролетного строения на двух железобетонных путепроводах и готовят их к гидроизоляции и устройству дорожного покрытия. Ведется строительство следующего пролета металлического путепровода из шести.

В тоннельной части выполняют опалубочные работы для бетонирования боковых стен. Уже переместили коммуникации, забетонировали все сваи и возвели тела опор металлического путепровода из семи. В конце года планируется завершение кольцевого и тоннельного пути, создание асфальтобетонного покрытия, системы водоотвода и освещения, установка автобусных остановок и шумозащитных заборов, устройство тротуаров и озеленение территории.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
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