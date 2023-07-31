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В Барнауле дворник убил женщину за отказ от интима и спрятал тело в роще

редактор01 mins

инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала

Фото: “Инцидент Барнаул”

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении барнаульского дворника, который убил женщину за отказ от близости и спрятал ее тело в роще возле дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в июне 2023 года. Потерпевшая находилась в гостях у дворника. 63-летний мужчина предложил ей близость, однако женщина отказала.

“В ходе конфликта мужчина руками задушил женщину, после чего вывез ее тело в безлюдный участок местности”, — добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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