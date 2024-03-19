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В Барнауле этнический наркопреступник делал закладки в сугробах

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Оптовую партию наркотиков задержанный получил в феврале в Новосибирске

В Барнауле этнический наркопреступник делал закладки в сугробах

Закладка в сугробе / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае оперативники отдела по противодействию этнической наркопреступности задержали 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, сообщает региональное МВД.

“В столице края мужчина успел сформировать 37 тайников-закладок в разных районах города, о координатах которых в онлайн-режиме информировал куратора”, – рассказали в ведомстве.

Поймали мужчину, когда он формировал очередную закладку. Согласно заключению эксперта, в тайнике находилось чуть более грамма героина.

Оптовую партию наркотиков задержанный получил в феврале в Новосибирске, в начале марта он прибыл в Барнаул и арендовал квартиру посуточно.

Выяснилось, что в России мужчина находился незаконно: осенью 2023 года он прибыл в страну и встал на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство не получил.

город Горняк

Источник

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