В Барнауле инспекторы ДПС задержали закладчиков с крупной партией наркотиков
Подозреваемых поместили под стражу
В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный инспекторы ДПС поймали закладчиков с крупной партией наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время утреннего патрулирования полицейские остановили такси и при проверке документов у водителя обратили внимание на двух пассажиров, которые при виде правоохранителей стали заметно нервничать. Стражи порядка заподозрили неладное и при досмотре у одного и парней нашли сверток с неизвестным веществом внутри. Впоследствии экспертиза показала, что это гашиш массой 400 граммов.
“Задержанные – молодые люди 24 и 22 лет, проживающие в краевой столице. Фигуранты осуществляли сбыт запрещенных веществ бесконтактным способом путем формирования так называемых “тайников-закладок”, – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Парней заключили под стражу.
город Горняк
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